https://news.day.az/politics/1198275.html Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве продолжилась семь часов
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве продолжилась семь часов
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в Женеве продолжилась семь часов.
Об этом, как передает Day.Az, написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в "Twitter".
"Стороны и сопредседатели выступают за интенсификацию переговоров и за достижение ощутимых результатов по всем вопросам на повестке переговоров. Встреча продолжится завтра" - написала Лейла Абдуллаева.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре