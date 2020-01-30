Власти Франции официально ввели в действие межправительственный протокол с Арменией о возвращении нелегальных мигрантов. Об этом сообщает официальный правовой портал Франции, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Этот протокол, как и аналогичные двусторонние протоколы Армении со странами ЕС, исходит из Договора о реадмиссии нелегальных мигрантов, подписанного между Арменией и ЕС в Брюсселе в апреле 2013 года.

По этим протоколам, Армения обязуется принимать всех своих граждан, которые находятся в странах ЕС нелегальным образом.

Оценок числа нелегальных мигрантов из Армении в ЕС не проводилось. Но Евростат регулярно сообщает о том, какая страна Евросоюза сколько нелегалов решила депортировать, и гражданами каких стран они являются. По итогам 2018 года (последние доступные данные), в странах Евросоюза таких граждан Армении оказалось 4 135. Больше всего их во Франции (1 935), Германии (1 045), а также в Бельгии (400).

Для сравнения отметим, что всего за 2018 год под депортацию из ЕС попали свыше 478 тысяч человек.

Отметим, что правительство Франции поддерживает нелегалов, добровольно возвращающихся домой. А тем, кого депортировали, помощь не полагается.