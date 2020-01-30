29 января Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, обе стороны выразили удовлетворение развитием связей, подчеркнуто расширение сотрудничества в экономической сфере.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Президент Ильхам Алиев еще раз довел до Президента Франции позицию Азербайджана в связи с урегулированием конфликта.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.