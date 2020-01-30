https://news.day.az/politics/1198396.html Назначен глава наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Азербайджане
Назначен глава наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Азербайджане
Назначен глава Наблюдательной миссии ОБСЕ в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся девятого февраля в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Руководителем краткосрочной наблюдательной миссии и спецкоординатором ОБСЕ назначен действующий председатель ОБСЕ Артур Герасимов.
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