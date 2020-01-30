Назначен глава Наблюдательной миссии ОБСЕ в связи с внеочередными парламентскими выборами, которые состоятся девятого февраля в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Руководителем краткосрочной наблюдательной миссии и спецкоординатором ОБСЕ назначен действующий председатель ОБСЕ Артур Герасимов.