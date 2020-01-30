Элиана Джонс, главный редактор "The Washington Free Beacon", опубликовала статью о деятельности Института Куинси в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, одним из примечательных моментов статьи являются комментарии об исполнительном директоре Института Куинси Саре Ли Уитсон: "Сара Ли Уитсон оказывала помощь в кампании по сбору средств американо-армянского национального комитета (ANCA), крупнейшей армянской лоббистской организации в Соединенных Штатах".

Далее автор продолжает: "ANCA призывает Армению присоединить Нагорный Карабах".

Предоставление данной позиции влиятельной американской газетой относительно оккупационной политики Армении, публикация статьи в ходе переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию конфликта в Женеве, придерживается цели напоминания Армении о позиции США. С другой стороны, это следует рассматривать как ответ международного сообщества Еревану в ответ на раскрытие Арменией документа, представленного сопредседателями Минской группы ОБСЕ, среди которых числятся и США, в качестве мирного плана для двух стран, вовлеченных в конфликт.