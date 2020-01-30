"Уверен, в азербайджано-российских отношениях не нужны посредники. Более того, эти отношения на столь высоком и доверительном уровне (как, к слову, азербайджано-турецкие), что именно Баку сыграл важную роль в примирении Москвы и Анкары после известных трагических событий на сирийско-турецкой границе с российским военным самолетом".

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский политолог, основатель и руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По словам Арькова, на официальном уровне принято называть эти отношения стратегическим партнерством, однако, на его взгляд, Азербайджан и Россия во многом уже союзники, а народы двух наших стран скрепляет крепкая, продолжительная дружба и многочисленные счастливые межэтнические браки.

"Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе и соплатформенные дополнительные диалоговые площадки в других частях света - прекрасная возможность для заинтересованных в новых инвестициях крупнейших компаний и государств провести прямые встречи с потенциальными партнерами, "сверить часы" с учетом текущей ситуации и трендов на рынках, а также политической конъюнктуры. В последние годы все заметнее становится чрезмерная политизированность данного мероприятия. В некоторой степени Давосский форум все очевиднее подменяет собой сессии Генассамблеи ООН, тем более, что влияние последней на мировые процессы практически свелось к нулю, а принимаемые резолюции декларативны и почти никем не выполняются.

В любом случае, Давос можно рассматривать как хорошую дополнительную возможность, например, для повышения узнаваемости страны и ее инвестиционного потенциала. При этом делать упор на развитие именно прямых связей на основе своих национальных интересов", - сказал Виталий Арьков.

Как ранее отмечал Day.Az политический обозреватель Тофик Аббасов, Давосский форум постоянно выводит динамику экономического развития разных государств, и Азербайджан уже с подачи этого международного института объявлен одной из стран со стремительно развивающейся экономикой, имеющей высокие показатели конкурентоспособности.

"Давосский экономический форум подчеркивает именно как фактор нацеленность политического руководства Азербайджана на реформы, применение новшеств и для развития внутренних процессов, и для стабилизации социальной сферы, и для расширения сотрудничества в региональном и глобальном масштабе. Поэтому Азербайджан участвует на форуме не в качестве активного зрителя, а в качестве страны, которой есть, что предложить, страны, которая может поделиться своим опытом с другими. Деловые встречи, которые провел Президент Ильхам Алиев, говорят о том, что глава государства выработал интенсивную повестку для того, чтобы реализовать наши очевидные преимущества и найти новые точки соприкосновения для взаимодействия с нашими традиционными и новыми партнерами", - подчеркнул Тофик Аббасов.