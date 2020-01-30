Необходимо понимать, что цена на газ всегда зависит от очень многих факторов, нельзя взять среднемировую цену и потом высчитывать стоимость топлива для той или иной страны.

Об этом сказал Trend российский политолог Андрей Иванов, комментируя заявления армянских экономистов о том, что стоимость российского газа в Европе значительно снизилась, а в Армению он поставляется по более высокой цене, следовательно, по их мнению, это дает основание требовать от "Газпрома" не повышать цену на газ для Армении, передает Day.Az.

Эксперт, приводя в пример Германию, сказал, что цена российского газа для Германии заметно ниже, чем для других стран Европы просто потому, что у РФ с ФРГ много совместных проектов в энергетической отрасли. Так же, по его мнению, стоит учитывать стоимость доставки газа, политические риски, связанные с этим, важен и объем поставляемого газа:

"Например, по недавно построенному трубопроводу "Сила Сибири" газ из России в Китай будет идти многие годы, речь идет о колоссальных закупках "голубого топлива", и Поднебесная может вполне законно рассчитывать на скидки.

Что касается Армении, то поставки в эту страну сравнительно небольшие. Кроме того, есть уже заключенные долгосрочные контракты и обязательства, взятые Арменией на себя. Эту тему можно обсуждать путем прямых и честных переговоров, главное, чтобы не вмешивалась политическая истерия руководства Армении".

По словам политолога, дело в том, что отношения между Россией и Арменией не строятся исключительно на взаимовыгодной основе и не имеют прочного экономического базиса, как в случае двусторонних отношений России и Азербайджана:

"Москва и Ереван выменивают друг у друга политическую лояльность в обмен на энергоресурсы, экономическую помощь в обмен на согласие заключить тот или иной контракт, скидки в обмен на военную защиту. То есть, между Россией и Арменией нет чисто экономических контрактов, чисто политических союзов и чисто военно-технического сотрудничества. Есть именно торг, где объектом выступают вещи из разных плоскостей. Конечно, Москве не нравится то, что Ереван больше стал смотреть на Запад. Но при этом Москва отлично знает, что энергоресурсы, безопасность, включенность в геополитические проекты, рынок сбыта - это всё в ее руках, и потому нет серьезного опасения, что Армения куда-то "уплывет"".