24 января в Астрахани состоялось очередное заседание Каспийского экспертного клуба, посвящённое вызовам, стоящим на пути реализации МТК "Север-Юг". На заседании была особо подчеркнута роль Азербайджана, как значимого и ответственного партнера России и Ирана в реализации этого перспективного транспортного коридора.

Одним из приоритетов экономической политики Азербайджана за последние 15 лет стало не только восстановление нефтяной сферы и постепенное развитие ненефтяных отраслей экономики, но и курс на реализацию транзитного потенциала страны. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что выгодное географическое положение Азербайджана позволяет провести через территорию страны важнейшие транспортные магистрали, связывающие Европу и Азию. Для реализации этих амбициозных планов были затрачены огромные усилия на модернизацию существующей и создание новой инфраструктуры. В итоге сегодня Азербайджан позиционируется и развивается как ключевой международный транзитный хаб.

Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях на международном уровне неоднократно подчеркивал, что Азербайджан - единственная страна, которая задействована в проектах коридоров и "Восток-Запад", и "Север-Юг". Именно стратегическое видение Президента Ильхама Алиева превратило Азербайджан в главный транзитный хаб региона, обладающий соответствующими масштабу проектов инфраструктурой и инвестиционным потенциалом.

Рост транзитного потенциала Азербайджана требовал, в том числе, ускорения работ на проходящем по территории страны участке международного транспортного коридора "Север-Юг". С этой целью Президент Ильхам Алиев еще 7 декабря 2015 года подписал распоряжение "Об ускорении работ на отрезке Международного транспортного коридора "Север-Юг", проходящем через территорию Азербайджанской Республики".

И уже в январе 2018 года, выступая на заседании Кабинета министров, глава государства подчеркнул, что Азербайджан выполнил свои задачи, обеспечил строительство железной дороги до границы с Ираном и построил железнодорожный мост.

"Таким образом, Азербайджан принял на своей территории все необходимые меры по данному проекту и готов внести вклад в связи с общей реализацией проекта" - сказал Президент Ильхам Алиев.

Тот факт, что Азербайджан своевременно и качественно выполняет все поставленные перед ним задачи, был неоднократно подчеркнут и в ходе заседания в Астрахани, посвященном перспективам МТК "Север-Юг".

Кроме того, Президент Азербайджана дает позитивное видение будущему этого регионального проекта, о чем он неоднократно говорил на встречах с главами России и Ирана: "Мы рассчитываем, что этот коридор станет одной из важнейших транспортных артерий Евразии, и тем самым еще больше будет способствовать сближению между нашими странами, и будет увеличивать наш транзитный потенциал". Это высказывание Президента Ильхама Алиева достаточно четко характеризует цели, ответственность и подходы Азербайджана к реализации этого масштабного проекта, осуществляемого совместно с региональными партнерами - Россией и Ираном.

Проблематике этого проекта уделяется серьезное внимание и в экспертных, и в профильных кругах. Прошедшее в Астрахани заседание Каспийского экспертного клуба, на котором был представлен аналитический доклад МГИМО по теме "МТК "Север-Юг": вызовы, побеждающие преимущества", привлекло повышенное внимание представителей целого ряда профилированных государственных, промышленных структур.

В ходе обсуждений условно сформировались две полярные позиции - скептиков и умеренных оптимистов в оценках будущего МТК "Север-Юг", особенно через призму экспертных оценок автора доклада Алексея Токарева и Генерального директора "Особой экономической зоны "ЛОТОС" Сергея Милушкина. Достаточно острая дискуссия экспертов и чиновников в процессе обсуждения перспектив реализации этого транспортного коридора позволила провести предметный анализ ситуации и внесла недостающие элементы в восприятие обеих сторон. И работа в этом направлении, безусловно, будет продолжена.

Что касается собственно перспектив МТК "Север-Юг", то оценивать реализацию этого проекта в комплексном ключе, как целостную систему, пока достаточно сложно, учитывая наличие целого ряда проблем, в том числе политических, инфраструктурных, бюрократических, а также геополитические риски и влияние глобальной конкуренции.

Геополитические риски связаны, прежде всего, с ситуацией в Иране и вокруг Ирана - одного из ключевых и самых проблемных участников этого проекта. А что касается глобальных конкурентов, то в этом списке фигурируют не только традиционные западные оппоненты России и Ирана, но и геополитический союзник Китай. И не только через призму китайского глобального транспортного проекта "Один пояс - один путь". Сейчас очень важно реально оценивать степень растущего проникновения интересов Китая в страны Каспийского региона, Центральную Азию, Иран, и не только экономического характера. Ситуация в регионе имеет много вариантов развития, которые так или иначе будут влиять на МТК "Север-Юг".

Как представляется, МТК "Север-Юг", невзирая на все проблемы и противоречия, имеет перспективу, но пока не ясно, в каком окончательном формате и временном измерении она будет проявлена. На данном этапе, наверное, надо развивать уже работающие фрагменты коридора, и самым удачным примером на этом направлении является российско-азербайджанский сегмент. Кроме того, наверное, нуждается в модернизации сама концепция этого проекта, которая формировалась порядка 20 лет назад, а за это время многое изменилось.

В том числе изменились роль и статус Азербайджана в региональных проектах. Сегодня Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева активно участвует в формировании региональной повестки наряду с ведущими державами, предлагая партнерам новые возможности и подходы в решении стоящих перед ними задач. А участие Президента Азербайджана в тех или иных международных проектах и процессах - это всегда знак качества и ценные рекомендации к развитию.

Гюльнара Микаилова