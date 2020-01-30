https://news.day.az/politics/1198540.html Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания группе сотрудников Государственного таможенного комитета
Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания группе сотрудников Государственного таможенного комитета
30 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий ряду сотрудников Государственного таможенного комитета.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком лиц, получивших эти звания, можно ознакомиться по ссылке.
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