30 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий ряду сотрудников Государственного таможенного комитета.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным списком лиц, получивших эти звания, можно ознакомиться по ссылке.