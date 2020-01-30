До настоящего времени на внеочередные парламентские выборы, назначенные в Азербайджане на 9 февраля, аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании Комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов добавил, что число местных наблюдателей достигло 61 813. 33 010 из них выдвинуты от политических партий.