Определенная группа людей живет сенсациями, считая это образом жизни.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании Комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Некоторые люди думают, что, создавая шумиху, могут заставить нас делать что-то. Все вопросы, связанные с избирательным процессом, будут решены в рамках закона и пусть они не теряют время попусту. ЦИК заинтересован в том, чтобы никаких недочетов не было. Но если они будут, то те, кто их допускает, будут наказаны. Все осуществляется в соответствии с законодательством".

Председатель ЦИК подчеркнул, что во время выборов возглавляемая им структура будет следить за социальными сетями: "Так было и на муниципальных выборах. В парламентских выборах социальным сетям будет уделяться больше внимания".

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.