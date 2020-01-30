Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Хейраддина Сайеддин оглу Годжаева (Хейреддин Годжа) орденом "Шохрат" за активное участие в литературной и общественной жизни Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.