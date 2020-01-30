https://news.day.az/politics/1198564.html Президент Ильхам Алиев наградил Хейраддина Годжаева орденом «Шохрат»
Президент Ильхам Алиев наградил Хейраддина Годжаева орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Хейраддина Сайеддин оглу Годжаева (Хейреддин Годжа) орденом "Шохрат" за активное участие в литературной и общественной жизни Азербайджана.
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