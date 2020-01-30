В рамках внеочередных выборов, которые состоятся в Азербайджане девятого февраля, Exit poll проведут пять организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, время, отведенное для приема обращений организаций, желающих провести Exit poll, уже истекло. Обращения этих организаций были удовлетворены.