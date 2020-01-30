В оккупированном Арменией азербайджанском Карабахе при невыясненных обстоятельствах скончался еще один солдат. Это уже четвертый инцидент с применением огнестрельного оружия за последние десять дней, причем, в одном из них перестреляли друг друга трое.

Как сообщают армянские СМИ, 30 января в 13:15 в одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное ранение получил военнослужащий Ваграм Авакян.

Напомним, что 28 января, в день праздника армянской армии, еще один армянский солдат покончил с собой в оккупированном Карабахе. Нвер Аветисян получил огнестрельное ранение. Утверждается, что солдат-срочник сам выстрелил в себя.

24 января на территории одной из воинских частей в оккупированном Карабахе произошел инцидент, в результате которого один солдат погиб, двое получили ранения. Состояние одного из раненых - Генри-Айка Закаряна остается крайне тяжелым. Несмотря на отсутствие подробностей, известно, что между солдатами произошла перестрелка.

22 января там же, в Карабахе, в результате, как сообщается, "несчастного случая", погиб военнослужащий-контрактник Артур Налбандян.

Аналитики обращают внимание на участившие случаи самоубийств и убийств в армянских частях на передовой. Дислоцированные на оккупированных территориях армянские подразделения деморализованы, неуставные отношения стали нормой, а среди личного состава царят криминальные порядки.

З.Ибрагимов