Повадки армянских националистов, где бы они не обосновались, напоминают поведение саранчи - они так же готовы истреблять все на своем пути. Поведение армянства в России тоже сродни разрушающему налету этих насекомых - "сожрав", захватив, уничтожив что-либо, они не останавливаются. Ярчайшим примером такого паразитирования на России и ее огромных ресурсов - главред RT Маргарита Симоньян, которая с подачи нового премьер-министра Мишустина можно прибрать к рукам еще одно крупнейшее СМИ РФ.

Российское правительство опубликовало список кандидатов для избрания в качестве представителей государства в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено на правительственном портале, пишет Лента.Ру.

Первый канал - один из крупнейших телеканалов в России и всей Европе. И самое главное - это государственное, бюджетное предприятие. Государственному агентству Росимущество принадлежит контрольный пакет акций Первого канала - 38,9 процента. Еще 29 процентов акций у медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", 20 процентами владеет "ВТБ Капитал", 9,1 процента - у ТАСС, остальными 3 процентами владеет "Останкино". По данным СМИ, в 2020 году "Первый" получит почти 6,5 миллиардов рублей из российского бюджета в виде субсидий на производство контента. 

Как армяне разворовывают миллиарды, которые Россия выделяет на кино

Как армяне разворовывают миллиарды, которые Россия выделяет на кино


Теперь понятно, насколько лакомым может казаться этот кусок? Особенно если учесть серьезные доходы канала от рекламы и долю рынка, которой он владеет. 

Неудивительно, что захватившие уже несколько федеральных каналов, Яндекс и другие влиятельные российские корпорации, армяне рано или поздно положили бы глаз и на Первый канал. Так и случилось: удивительным образом, с подачи нового российского премьера Мишустина (об армянском происхождении которого уже кто только не писал) в списке кандидатов в совет директоров Первого канала оказалось сразу две армянских фамилии, причем не абы кто, а Маргарита Симоньян и Карен Шахназаров. 

Хорошо хоть Константина Эрнста и его заместителя Кирилла Клейменова Симоньян пока не удалось потеснить. В перечень они также вошли. Но, видимо, смещение Эрнста и станет новой целью Марго Симоньян. 

Скандальная пропагандистка далеко не впервые успешно "прихватизирует" серьезные государственные проекты в России: одним RT она давно не ограничивается. Вместе с мужем, плохоньким режиссером Тиграном Кеосаяном Симоньян "распилила" уже сотни миллионов рублей - начиная с провальных проектов, вроде оплаченного российскими налогоплательщиками фильма о Крыме, и заканчивая своими "книгами", которые оказываются плагиатом почти на 100%. 

Армяне захватили Яндекс и героизируют терроризм в России

Армяне захватили Яндекс и героизируют терроризм в России


Проникать так глубоко Симоньян и ее подельникам удается в первую очередь благодаря покровителям и маске "российского патриота". Удивительным образом некоторые российские СМИ рисуют картину происходящего в РФ так, что создается абсолютная иллюзия того, что больше всех за судьбу России переживают симоньяны, кеосаяны, миграняны и прочие. 

Они прикидываются большими русскими, чем сами русские. И пожалуй, они действительно переживают за Россию - но исключительно потому, что их интересует лишь одно: как долго эта саранча сможет и дальше паразитировать на огромной стране, выжимая все ресурсы, разбазаривая государственные деньги и набивая ими свои карманы. 

Э. Ибрагимов