Повадки армянских националистов, где бы они не обосновались, напоминают поведение саранчи - они так же готовы истреблять все на своем пути. Поведение армянства в России тоже сродни разрушающему налету этих насекомых - "сожрав", захватив, уничтожив что-либо, они не останавливаются. Ярчайшим примером такого паразитирования на России и ее огромных ресурсов - главред RT Маргарита Симоньян, которая с подачи нового премьер-министра Мишустина можно прибрать к рукам еще одно крупнейшее СМИ РФ.

Российское правительство опубликовало список кандидатов для избрания в качестве представителей государства в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено на правительственном портале, пишет Лента.Ру.

Первый канал - один из крупнейших телеканалов в России и всей Европе. И самое главное - это государственное, бюджетное предприятие. Государственному агентству Росимущество принадлежит контрольный пакет акций Первого канала - 38,9 процента. Еще 29 процентов акций у медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", 20 процентами владеет "ВТБ Капитал", 9,1 процента - у ТАСС, остальными 3 процентами владеет "Останкино". По данным СМИ, в 2020 году "Первый" получит почти 6,5 миллиардов рублей из российского бюджета в виде субсидий на производство контента.

Теперь понятно, насколько лакомым может казаться этот кусок? Особенно если учесть серьезные доходы канала от рекламы и долю рынка, которой он владеет.Неудивительно, что захватившие уже несколько федеральных каналов, Яндекс и другие влиятельные российские корпорации, армяне рано или поздно положили бы глаз и на Первый канал. Так и случилось: удивительным образом, с подачи нового российского премьера Мишустина (об армянском происхождении которого уже кто только не писал) в списке кандидатов в совет директоров Первого канала оказалось сразу две армянских фамилии, причем не абы кто, а Маргарита Симоньян и Карен Шахназаров.

Хорошо хоть Константина Эрнста и его заместителя Кирилла Клейменова Симоньян пока не удалось потеснить. В перечень они также вошли. Но, видимо, смещение Эрнста и станет новой целью Марго Симоньян.



Скандальная пропагандистка далеко не впервые успешно "прихватизирует" серьезные государственные проекты в России: одним RT она давно не ограничивается. Вместе с мужем, плохоньким режиссером Тиграном Кеосаяном Симоньян "распилила" уже сотни миллионов рублей - начиная с провальных проектов, вроде оплаченного российскими налогоплательщиками фильма о Крыме, и заканчивая своими "книгами", которые оказываются плагиатом почти на 100%.

Проникать так глубоко Симоньян и ее подельникам удается в первую очередь благодаря покровителям и маске "российского патриота". Удивительным образом некоторые российские СМИ рисуют картину происходящего в РФ так, что создается абсолютная иллюзия того, что больше всех за судьбу России переживают симоньяны, кеосаяны, миграняны и прочие.Они прикидываются большими русскими, чем сами русские. И пожалуй, они действительно переживают за Россию - но исключительно потому, что их интересует лишь одно: как долго эта саранча сможет и дальше паразитировать на огромной стране, выжимая все ресурсы, разбазаривая государственные деньги и набивая ими свои карманы.Э. Ибрагимов