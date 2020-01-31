Новый посол Польши прибыл в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом указано на странице "Facebook" посольства Польши в Азербайджане.

"Посол Рафал Поборски начинает дипломатическую деятельность в Азербайджане", - указывает посольство.

В информации говорится, что польский дипломат встретился с начальником Управления государственного протокола министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана послом Парвином Мирзазаде. На встрече были обсуждены возможности увеличения динамики двусторонних отношений.

Напомним, что Рафал Поборски был назначен послом Польши в Азербайджане в июле прошлого года. Он сменил на этом посту Марека Тсалку. Рафал Поборски родился в 1976 году. Окончил факультет востоковедения Варшавского университета, в 2005-2006 гг. работал атташе в Европейском департаменте МИД Польши, в 2006-2016 гг. в Департаменте Восточной политики. В 2016 году он был членом группы по дипломатической поддержке Всемирной выставочной организации "EXPO-2012".