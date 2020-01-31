Прежде чем делать подобные заявления, Пашиняну следовало бы ознакомиться с историей переговоров, или, по крайней мере, побеседовать с теми, кто их проводил, для получения квалифицированных консультаций. Об этом сказал Trend политолог, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров относительно высказывания премьер-министр Армении на пресс-конференции для журналистов, передает Day.Az.

Напомним, что 25 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент на переговорном столе по карабахскому вопросу нет документа для обсуждения и необходимо "работать вместе, чтобы приблизить переговорный процесс к этапу более предметных обсуждений".

Также он заявил, что спорные для обеих сторон конфликта Мадридские принципы были основным документом переговорного процесса при прежних властях Армении, а новое правительство не согласно продолжить этот процесс. Озвученные армянским премьер-министром подходы относительно карабахского конфликта вызвали серьезную обеспокоенность сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Политолог отметил, что Пашинян проявляет излишнюю самодеятельность и безграмотность в переговорном процессе: "Разумеется, что документы для ведения переговоров не только есть, их даже несколько. Конечно же, главе армянского государства не запретишь высказываться по проводимым переговорам, но все же, когда он что-то говорит на публику без учета мнения и позиции тех дипломатов, которые непосредственно ведут переговоры - это однозначно дурной тон. Подобная самодеятельность Пашиняна подрывает весь переговорный процесс".

По словам эксперта, когда Пашинян идет поперек идеологии и принципов переговорного процесса, это означает, что он добиваться лишь срыва переговоров или, как вариант, - пытается свести их к безрезультатным встречам. Он заявил, что если бы Пашинян хотел урегулирования ситуации, то не стал бы прибегать к такому вмешательству.

Политолог считает, что Пашинян до конца не понимает весь деструктивный эффект своих слов: "Заявление премьера Армении фактически дискредитирует Минскую группу ОБСЕ. Из слов армянского премьера следует, что Минская группа ничего не делала все это время и даже не разработала документа для переговоров. Фактически это обрушение всего переговорного процесса. Это многогранное заявление с кумулятивным подрывным эффектом".

Согласно словам Д. Верхотурова, заявление Пашиняна дискредитирует Армению не только в рамках переговоров, но и в целом на международной политической арене: "Слова Пашиняна, которыми он фактически дискредитирует Минскую группу ОБСЕ и связанные с ней принципы международного переговорного урегулирования сложных проблем, показывают Армению как сторону, не способную к переговорам, как страну, которая явно нуждается в помощи другой, более опытной в международной политике страны".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.