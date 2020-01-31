Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МВД провели заключительное семинар-совещание из серии, посвященной совершенствованию службы сотрудников полиции в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, назначенными на девятое февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии, прошедшем в административном здании Главного управлении полиции города Баку (ГУПБ), участвовали член ЦИК Ильхам Мамедов, замначальника Главного управления общественной безопасности Азиз Багишев, председатели ОИК, в том числе, представители городских и районных органов полиции, и представители миссии международных наблюдателей ОБСЕ.

На совещании обсуждались вопросы по охране избирательных документов, их доставке из ОИК в участковые избирательные комиссии, охране участков в дни выборов.

Было подчеркнуто, что сохранение общественной стабильности и правопорядка в стране после голосований - одна из функциональных обязанностей полиции Азербайджана.

Мероприятие завершилось обсуждениями.

В Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.

Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя. Число местных наблюдателей достигло 61 813. 33 010 из них выдвинуты от политических партий.