Армянский тандем Мишустин-Симоньян заработал. Не успев еще притереться как следует в кресле премьера, Михаил Мишустин тут же спешит засвидетельствовать свою благодарность Маргарите Симоньян, которая "нагадала" ему премьерский пост, а также, соответственно, и подтвердить свою приверженность интересам армянства, выдвигающим и оберегающим своих политических миссионеров, пишет gradator.ru.

Помнится, в период назначения Мишустина на пост премьера Симоньян выступила в качестве его личного лоббиста и духовника, отметив на своем сайте РИА Новости "современный профессионализм" Мишустина.

А также на своем аккаунте в Telegram: "Мишустин - это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям одновременно с заботой о правильной суверенности, неприязнь к жестким силовым методам".

И откуда Марго так хорошо знает Мишустина? Тоже интересный вопрос... Однако, если "профессионализм" Мишустина покажет время, то его "порядочность" точно ни у кого не вызывает сомнений, достаточно пройтись по ряду антикоррупционных сайтов. Мишустин, наверное, такой же порядочный, как и Симоньян. Все "порядочные", а тем более "порядочные армяне" - это мощная сила.

Ну и, наконец, "нестандартные решения" Мишустина: здесь провидица Симоньян оказалась права. Своим первым "нестандартным решением" он ввел ее в состав Совета директоров "Первого" канала.

Правительство России опубликовало список кандидатов для избрания в качестве представителей государства в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала, в который вошли главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Не только СМИ России, но и все СМИ Армении радостно трубят об этой новости и очередной победе армянства в России. Хотя, разница между российскими и армянскими СМИ уже практически стирается.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено на правительственном портале.

Первый канал - один из крупнейших телеканалов России и Европы. Это государственное, бюджетное предприятие. Государственному агентству "Росимущество" принадлежит контрольный пакет акций Первого канала - 38,9 процента. Еще 29 процентов акций у медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", 20 процентами владеет "ВТБ Капитал", 9,1 процента - у ТАСС, остальными 3 процентами владеет "Останкино".

По данным СМИ, в 2020 году "Первый" получит почти 6,5 миллиардов рублей из российского бюджета в виде субсидий на производство контента.

В список также входят: гендиректор Первого канала Константин Эрнст, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов. В качестве независимых директоров в совет предлагается ввести актера Михаила Боярского и пианиста Дениса Мацуева.

Как мы понимаем, Константину Эрнсту в свое время предложат другую позицию, чтобы не очень расстраивался из-за потери руководства "Первым". Поскольку первой в России очень хочет быть Симоньян, и у нее это получается. Кабинет на Зубовском, 4, где пока восседает главред государственного агентства Симоньян, ей уже маловат. Почему бы не потеснить Эрнста, а заодно и показать уважаемым представителям еврейского этноса, что они уже не первые в России. Армяне их обскакали. Да еще как! А русские - это так, фон, как и остальные участники в списке Совета директоров "Первого".

Если Симоньян возьмет "Первый", это будет последним сигналом о серьезнейшей урозе национальным интересам России. И это не значит, что она ослабит свой контроль над другими ресурсами - РИА Новости, RT и Sputnik. Если армяне где-то пристроились, их так просто оттуда не выкуришь.

И дело даже не в том, что у "Первого" такой внушительный бюджет - у Марго в RT и Sputnik тоже бюджет не хилый, и она напилила уже себе-таки приличное состояние, в том числе за счет миллионов, которые она с супругом Кеосаяном выдирает из российского бюджета на бездарные фильмы производства семейного тандема.

Нет, она мыслит уже другими категориями.

Вы только представьте, какие наполеоновские планы зреют в голове краснодарской армянки, дочери слесаря и цветочницы, которая мнит себя уже едва ли не главой российского государства!

Еще раз напоминаем, это опасная для российского государства тенденция: все высшие посты в стране отдаются армянам, в том числе в сфере идеологии и массовых коммуникаций, информационной политики, МИД и правительства...

Гендиректор "Мосфильма" - армянин, все продюсеры - армяне, половина российских телеканалов - у армян, Гендиректор Yandex - армянин, Главред МИА "Россия сегодня", а завтра и "Первого" - армянка, новый глава правительства - армянин, глава МИД - армянин. Если продолжить список влиятельных армян в России хотя бы еще на четверть, и десяти статей не хватит.

При Мишустине позиции армян в России будут только усиливаться. И рейтинг Мишустина будет расти, как у всех армян в России, все СМИ то под ними.

Вот увидите, если Медведева ругали и оскорбляли все, кому не лень, то из Мишустина проармянские российские СМИ будут лепить "лучшего премьера в истории России".

Процесс уже пошел. И если сейчас Симоньян выступает в качестве "героической затычки" на каждом информресурсе, то конкуренцию ей по раскрутке в российских СМИ скоро составит только Мишустин.

Армянская рука хорошо греет другую армянскую руку, да еще и посыпает русскими деньгами.