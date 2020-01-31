Премьер Армении Никол Пашинян пополнил свою коллекцию селфи.

Как пишет РИА Новости, премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двусторонней встрече, которая состоялась на полях межправсовета ЕАЭС в Алматы, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи.

Как следует из информации российского СМИ, Мишустин, зайдя в зал, намеревался сесть за стол, но Пашинян, сведущий в вопросах селфи гораздо больше, чем в управлении государством, ретиво напомнил ему, что нельзя начинать переговоры, не пофоткавшись. Ну, как нельзя приступать к еде, не помыв руки, так же не полагается начинать разговор без предварительного селфи.

Несмотря на то, что в новости вся эта устроенная премьером Армении клоунада описывается в добродушно-позитивном ключе, на самом деле армянский лидер в очередной раз продемонстрировал, что не стоит воспринимать его всерьез. Да, своим поведением он вдоволь повеселил присутствующих, но для увеселения публики, как известно, существуют специально обученные люди, которых премьер-министрами, как правило, не назначают.

Завершилась реприза Пашиняна на чисто армянской ноте.

Как пишет РИА, Мишустин спросил армянского коллегу: "А по-армянски как селфи будет?" На что Никол Пашинян в духе армянского радио ответил: "Селфи? Да это армянское слово".

Можно было бы посмеяться, если бы в таком же духе армяне не отвечали и на другие подобные вопросы. И шутят они в этих случаях ой как редко.

Зульфугар Ибрагимов