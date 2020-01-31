Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Шахина Магеррам оглу Алиева орденом "Шохрат" за продолжительную эффективную деятельность на государственной службе в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.