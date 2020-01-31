https://news.day.az/politics/1198880.html Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Алиева орденом "Шохрат"
Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Алиева орденом "Шохрат"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Шахина Магеррам оглу Алиева орденом "Шохрат" за продолжительную эффективную деятельность на государственной службе в Азербайджане.
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