https://news.day.az/politics/1198883.html Президент Ильхам Алиев наградил Магомеда Гурбанова орденом "Шохрат"
Президент Ильхам Алиев наградил Магомеда Гурбанова орденом "Шохрат"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Магомеда Саидовича Гурбанова орденом "Шохрат" за плодотворную деятельность в развитии дружественных связей между Азербайджаном и Россией, в том числе, между азербайджанским и дагестанским народами.
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