Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Магомеда Саидовича Гурбанова орденом "Шохрат" за плодотворную деятельность в развитии дружественных связей между Азербайджаном и Россией, в том числе, между азербайджанским и дагестанским народами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.