Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Абдуррагим бека Хагвердиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что в мае 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, великого драматурга, писателя, публициста и театрального организатора, известного общественного деятеля Абдуррагим бека Хагвердиева.

В распоряжении сказано, что министерству культуры, совместно с МИД, министерством образования и Национальной академией наук Азербайджана, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, поручено подготовить и осуществить План мероприятий по проведению 150-летия великого литератора Абдуррагим бека Хагвердиева.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.