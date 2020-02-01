У гонимого и всюду нерукопожатного Пашиняна внезапно появилась надежда хоть как-то почесать свой комплекс неполноценности. Накануне на полях межправсовета ЕАЭС в Алматы состоялась встреча премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна, которую армянский премьер всячески пытался превратить в веселую дружескую тусовку. Мишустин - своего рода последняя надежда для Никола Воваевича: армянский премьер успешно испортил отношения с РФ, как и со многими другими странами. Пашинян пытался хохмить, улыбался, вел себя как друг, сват и брат Мишустина, было видно, как армянский премьер старается понравиться.

Встреча в Алматы с Мишустиным была очень важна для него. Дело в том, что этот любитель селфи, каким-то немыслимым образом ставший во главе целого государства, за недолгий срок нахождения у власти умудрился наломать дров.

И дело не только в антироссийских шагах, которые предпринимают новые армянские власти, но и в самом Пашиняне. Он действует как раздражающий фактор: своим нелепым видом, демагогией, откровенной некомпетентностью, низким уровнем культуры и интеллекта.

Примером отношения российского руководства к армянскому премьеру стало другое событие - саммит ЕАЭС в Ереване, прошедший в октябре. Напомним, Пашинян тогда напрочь позабыл о сути мероприятия, занимаясь исключительно тем, что бегал с телефоном наперевес за главами стран-участниц организации. Более того, Никол Пашинян возил всех на микроавтобусе, чтобы главам государств было негде спрятаться от любителя селфи. Там-то забавный и многоумный Пашинян и сделал то, ради чего, по его пониманию, и собрались лидеры стран: снял селфи, на котором он счастливый позирует с Владимиром Путиным, Хасаном Роухани, главами Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

Вот он, этот "великий" кадр. Но смотреть на нем надо на реакцию Владимира Путина.

Неизвестно, что обсуждали главы государств в этом автобусе, но пользователи сразу отметили, что президент России Владимир Путин очень недоволен Пашиняном.

В его стране собрались главы государств, лидеры сразу двух крупнейших игроков региона - а этот занят тем, что выкладывает селфи в Фейсбук.

Тот саммит вообще стал во многом показательным. Принимая у себя лидеров стран ЕАЭС, Пашинян - если бы был хоть на что-то способен - мог бы добиться каких-то значительных договоренностей, элементарно выгодных цен на российский газ, например, а это острейший для Армении вопрос. А Никол Воваевич селфился и делал все, чтобы добиться двусторонней встречи с Владимиром Путиным, параллельно пытаясь не допустить встречи Путина с арестованным Робертом Кочаряном. А узнав, что Путин встретился с женой и сыном Кочаряна, армянский премьер напился и вопреки протоколу, обогнав кортеж едущего в аэропорт Путина, попытался устроить пышные проводы на вылете. Кончилось это тем, что кортеж Пашиняна чуть не устроил конфликт с охраной Путина, и только после вмешательства российского президента историю замяли.

А буквально месяц назад Пашинян облажался уже в Петербурге, где проходило заседание Высшего евразийского экономического совета ЕАЭС с участием лидеров стран-членов организации. На заседании председательство в организации перешло от Армении к Беларуси. И за время, пока модераторство не было передано президенту Беларуси, Пашинян успел, что называется, накосячить по-полной. Не привыкший к такой статусной публике и ведению мероприятия такого масштаба премьер Армении забыл дать слово даже Владимиру Путину.

На этом фоне невольно вспоминаешь, насколько противоположно восприятие между руководителями России и Азербайджана. Как, например, на заседании Валдайского клуба в Сочи, где принимал участие Президент Ильхам Алиев. От участников мероприятия не скрылось то, с каким вниманием и заинтересованностью слушает азербайджанского лидера Владимир Путин.

Не менее показательным был и визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву. Первый вице-президент Мехрибан Алиева провела ряд встреч на самом высоком уровне, включая спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и Президента Владимира Путина.

"Мы очень высоко ценим этот визит. Мы понимаем, что этот случай в международной политике беспрецедентный, когда не первое лицо государства принимается на самом высоком уровне - Президентом, причем Президентом ведущей страны мира и Президентом, который является среди политиков мира номер один. Думаю, что это не только мое мнение, но и мнение подавляющего большинства руководителей. И мы очень высоко ценим сам факт приглашения, уровень отношений, награждение Мехрибан Алиевой лично Президентом высоким орденом Дружбы и те слова, которые последовали за награждением. Все это мы очень ценим, понимаем и, конечно же, рады тому, что отношения между нашими странами вышли на такой высокий уровень", - сказал об этом Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

Пашинян, кстати, был в Москве в январе прошлого года, и, как ни старался, но не смог добиться встречи с Путиным. Позже Пашинян пытался глупо оправдать это тем, что он - премьер Армении и поэтому вполне логично, что переговоры он проводил тоже с премьером - Дмитрием Медведевым. Мол, извините, таков протокол.

Вся эта ситуация ярко демонстрирует пропасть между высшими руководителями Азербайджана и Армении. Армения - нищая страна, экономический и политический тупик нашего региона, а Азербайджан - один из лидеров на пространстве СНГ. Стратегическое мышление, политическая воля, высокий организаторский талант, безграничная преданность национальным интересам Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой позволили добиваться поразительных результатов и обустраивать страну так, что Азербайджаном восхищаются во всём мире.

Безусловно, имидж страны на международной арене во многом зависит от личности руководителя. А что представляет собой Пашинян? И какое впечатление он производит на мировых лидеров? По их реакции видно, что в лучшем случае он похож на случайного туриста, оказавшегося с камерой наперевес в случайном месте и в случайное время.

Вот и нечего удивляться, что пока с Азербайджаном отношения у России стремительно развиваются по всем направлениям, Армения до сих пор радуется только тому, что подорожание российского газа отложилось на каких-то пару месяцев.

И становится смешно, глядя на страну, в арсенале руководителя которой для налаживания межгосударственных отношений - только селфи.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az