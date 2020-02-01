Сегодня начинаются семинары, проводимые Центральной избирательной комиссией Азербайджана для IT-специалистов окружных избирательных комиссий (ОИК) с целью обеспечения оперативного информирования в день предстоящих парламентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Семинары нацелены на информирование IT- специалистов о работе Государственной автоматизированной информационной системы, ее совершенствующихся возможностях, на разъяснение вопросов, интересующих специалистов, с практическим использованием соответствующего программного обеспечения.

В Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.



Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя. Число местных наблюдателей достигло 61 813. 33 010 из них выдвинуты от политических партий.