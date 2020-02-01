Переговорный процесс является единственно правильным форматом для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал Trend глава Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы "Пакистан-ШОС", известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что поддерживает активизацию переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, который все еще является одной из самых сложных проблем региона.

"В деятельности МГ ОБСЕ, которая все эти годы расценивалась как пассивная, наблюдаются определенные подвижки. Международные посредники стали уделять карабахской проблеме больше внимания, они периодически посещают регион, проводят встречи с главами Азербайджана и Армении и пытаются консолидировать свои усилия в одном направлении. Это положительный факт, но решение проблемы требует больше усилий. В этом контексте Армения как страна, оккупировавшая территории Азербайджана, должна в ходе предметных переговоров проявить конструктивизм и приступить к выполнению резолюций Совета Безопасности ООН и документов, принятых на уровне других международных структур. Армения должна быть готова к деоккупации захваченных азербайджанских территорий и следовать требованиям международного права. И, как мне кажется, в этом вопросе, помимо сопредседателей МГ ОБСЕ, а также Турции и Пакистана, на Армению должны оказать давление и другие страны исламского мира. Пакистан решительно осуждает политику агрессии, проводимую Арменией в отношении Азербайджана, и выступает за территориальную целостность и нерушимость азербайджанских границ. Пакистан - единственное государство мира, не признающее Республику Армения, и именно по этой причине по сей день так и не установлены армяно-пакистанские дипломатические отношения. Также считаю, что вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта не должен оставаться вне внимания мирового сообщества", - продолжил политолог.

По его словам, Пакистану близок этот вопрос, в том числе и потому, что у страны существует Кашмирская проблема, и неурегулированность обоих конфликтов несет угрозу для всего региона. Оба конфликта сложные и создают серьезные предпосылки для расширения международного терроризма и экстремизма в регионе.

"Пакистан поддерживает мирный способ решения данной проблемы, однако с пониманием относится к тому, что с повестки не снимается и силовой метод решения. Азербайджан обладает достаточным боевым арсеналом, пополняет его из года в год современными видами вооружений и демонстрирует высокую боеспособность национальной армии. И прежде чем озвучивать какие-либо популистские заявления, руководство Армении должно учитывать этот важный аспект", - сказал Мухаммад Асиф Нур.

По мнению пакистанского эксперта, недавние высказывания армянского премьера Никола Пашиняна о том, что на данный момент на переговорном столе по карабахскому вопросу нет документа для обсуждения, дискредитируют не только деятельность Минской группы ОБСЕ, но и показали Армению как сторону, абсолютно не способную вести переговоры.

Он отметил, что проблему необходимо решать дипломатическим путем, базируясь на основных условиях - восстановлении территориальной целостности Азербайджана, неприкосновенности его границ.

Напомним, что Пакистан остается активным членом Контактной группы ОИС, созданной в связи с агрессией Армении против Азербайджана, и поддерживает позицию Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Постоянный комитет Сената Пакистана по обороне ранее принял специальную резолюцию о расширении своей поддержки Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.