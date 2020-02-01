Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала поручения окружным избирательным комиссиям (ОИК) по вопросу, связанному со встречами кандидатов в депутаты с избирателями, передает Day.Az.

Эти поручения были даны на сегодняшнем заседании ЦИК.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что сроки встреч кандидатов не должны совпадать.

Панахов отметил, что в связи с этим на ОИК возложена серьезная ответственность.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.