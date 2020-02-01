https://news.day.az/politics/1199119.html ЦИК Азербайджана дал поручения ОИК в связи со встречами с кандидатами
ЦИК Азербайджана дал поручения ОИК в связи со встречами с кандидатами
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала поручения окружным избирательным комиссиям (ОИК) по вопросу, связанному со встречами кандидатов в депутаты с избирателями, передает Day.Az.
Эти поручения были даны на сегодняшнем заседании ЦИК.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что сроки встреч кандидатов не должны совпадать.
Панахов отметил, что в связи с этим на ОИК возложена серьезная ответственность.
Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.
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