До настоящего времени в связи с парламентскими выборами, назначенными в Азербайджане на 9 февраля, аккредитацию прошли 842 международных наблюдателя.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал ее председатель Мазахир Панахов, передает Day.Az.

По его словам, международные наблюдатели представляют 55 стран и 56 организаций.

Панахов отметил, что число местных наблюдателей достигло 65 766 человек.