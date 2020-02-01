https://news.day.az/politics/1199122.html ЦИК Азербайджана: На парламентских выборах аккредитованы наблюдатели из 55 стран
ЦИК Азербайджана: На парламентских выборах аккредитованы наблюдатели из 55 стран
До настоящего времени в связи с парламентскими выборами, назначенными в Азербайджане на 9 февраля, аккредитацию прошли 842 международных наблюдателя.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал ее председатель Мазахир Панахов, передает Day.Az.
По его словам, международные наблюдатели представляют 55 стран и 56 организаций.
Панахов отметил, что число местных наблюдателей достигло 65 766 человек.
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