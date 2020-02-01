ЦИК Азербайджана предупредил кандидатов в депутаты
Некоторые кандидаты, проводя агиткампанию перед военнослужащими, нарушают требования выборного законодательства.
Об этом сказал член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тофиг Гасанов, передает Day.Az.
По его словам, если кандидат хочет встретиться с избирателями в воинской части, то командир части должен проинформировать об этом окружную избирательную комиссию, после чего ОИК должна проинформировать об этом и других кандидатов.
Гасанов сказал, что если это требование не выполняется, то возникает ситуация, когда должны быть приняты соответствующие меры в соответствии с выборным законодательством.
После обсуждений на заседании было принято решение о предупреждении в связи с этим кандидатом в депутаты.
Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.
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