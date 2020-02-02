В связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана началась передача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям (ОИК), сообщили в воскресенье Trend в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает Day.Az.

Планируется, что избирательные бюллетени будут переданы 62 избирательным округам, охватывающим Нахчыванскую Автономную Республику и отдаленные районы, 2 февраля, а на следующий день - всем остальным избирательным округам в стране. Избирательные бюллетени передаются председателям ОИК на основании акта с указанием количества бюллетеней, даты и времени их выдачи.

Соответствующие структуры министерства внутренних дел обеспечивают защиту процесса транспортировки, хранения и раздачи избирательных бюллетеней, подготовленных в условиях повышенной безопасности, в ЦИК.

Отметим, что после утверждения ЦИК требований к тексту, форме, количеству и порядку подготовки избирательных бюллетеней, связанных с выборами в Милли Меджлис, с 27 января началась печать избирательных бюллетеней, и решением Комиссии было напечатано 5 387 600 бюллетеней.

Согласно Избирательному кодексу, после раздачи бюллетеней ОИК минимум за три дня до дня голосования они будут переданы в участковые избирательные комиссии.