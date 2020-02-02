Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с Днем молодежи Азербайджана.

Как передает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится: "Дорогие представители молодежи!

Искренне поздравляю всех вас с Днем молодежи Азербайджана! Вы - будущее нашей страны. Я уверена, что своим умом, знаниями, способностями, победами и достижениями вы всегда будете радовать наш народ и внесете достойный вклад в развитие Азербайджана. Желаю всей нашей молодежи крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, прекрасного настроения, счастья и благополучия!".