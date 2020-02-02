1 февраля граждане Азербайджана на турецком военно-транспортном самолете были эвакуированы из китайского Уханя, где стремительно распространяется смертельный коронавирус.

Эвакуация проводилась в рамках операции, запланированной министерством здравоохранения Турции. Эвакуированные будут находиться в течение 14 дней на карантине в Турции.

Отметим, что Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция эвакуирует в свою страну граждан Азербайджана из Китая.

Эрдоган сказал: "Министр здравоохранения сообщил, что у нас пока нет никакой опасности. Но в Китае находятся граждане Азербайджана. Они хотят вернуться. Примите меры и учтите пожелания наших азербайджанских братьев. Привезем их в Турцию."

Как передает Day.Az, по прибытии самолета, МИД Азербайджана поблагодарил Турцию в Twitter за братское отношение.

"Это еще один прекрасный пример братства Азербайджана и Турции! Спасибо братской Турции!" - говорится в сообщении.

На это заявление МИД Азербайджана ответил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Спасая наших граждан, мы, конечно же, не могли оставить там наших братьев. То же самое сделал бы и Азербайджан. Мы готовы пожертвовать своей жизнью ради родного Азербайджана", - сказал он.