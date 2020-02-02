Талантливые политики наделены незаурядной проницательностью, чудесной силой предвидения того, что должно случиться. Но они никогда не пытались обосновать свои суждения и подкрепить их ложными, иррациональными доводами; вероятно, в таком случае наиболее тонкая и верная часть их предвидений оказалась бы невозможной. И они прекрасно знают, что прогноз - всего лишь предвидение того, что случилось бы, если бы не случилось то, что случилось.

Но бывает и иначе.

Например, некоторые горе-политики следуют заветам Джона Аиена Паулоса, который прославился бессмертным напутствием к обладателям примитивных суждений: "Если вы достаточно часто делаете предсказания, некоторые сбудутся. Их запомнят, остальные забудут, вы прослывете как "настоящий политик" и, может быть, станете известны".

Престарелый профессор с сумеречной тактикой политической деятельности, предводитель "Нацсовета" Джамиль Гасанли в своем фейсбучном профиле, видно, открыл походный шатер прогнозирования, хиромантии, гадания и прорицательства. Уподобившись уличным гадалкам, он с не меньшим словесным рвением пытается предугадывать результаты парламентских выборов. По словам Д.Гасанли, результаты выборов, намеченных на 9 февраля, уже давно известны и потому-де, он, как истинный ученый, оппозиционер и т.д., посчитал себя обязанным просветить граждан о результатах, которые, по экстатическим уверениям многомудрого Д.Гасанли, давно известны, ибо он, пролив немало пота и потратив свое драгоценное время, составил список из 125 имен.

"Исход внеочередных парламентских выборов предрешен и имена лиц, которые будут объявлены депутатами заранее, известен. Мой список составлен на основе информации, полученной от различных органов власти, районных исполнительных структур, ЦИК, окружных избирательных комиссий и других источников, близких к правительству", - написал горестный старец радикальной оппозиции.

Но блин прогнозирования и гадания вышел комом: самые отъявленные люмпены оппозиции и санкюлоты уличных шествий, сторонники "Нацсовета" и тролли председателя ПНФА Али Керимли чуть ли не взбеленились. Автор "откровения", вожделенно потиравший руки и ожидавший виртуальные овации в социальных сетях, чуть ли не крякнул от неожиданности: как же, мусаватисты, "фронтовики" и прочие "оппозиционные единицы" яростно критиковали лидера "Нацсовета", обвиняя его в попытке сеять смуту и навести тень на "борьбу против власти".

Сотни и сотни комментариев к посту, где был опубликован комичный прогноз Гасанли, изобиловали гневными тирадами, авторы коих считали выходку Джамиля Гасанли ошибочным и вредным, ибо, по словам радикальных маргиналов, тем самым старый профессор может стать причиной уныния, разброда и шатания в стане оппозиции.

Скандал принял нешуточный оборот, к делу подключились многочисленные "независимые блогеры" и журналисты, проживающие за рубежом и визжащие в социальных сетях. Их клекот был неистов: по словам преданных - точнее, предавших самих себя, и проданных - блогеров иже с карманными журналистами, опубликовав свой прогноз, Джамиль Гасанли нанес удар по оппозиционному лагерю. То есть, старый профессор умудрился нанести хук слева именно по своим и в результате среди самых агрессивных оппозиционеров настало время неблагостных суждений. Когда барабаны уже более не звучат хлестко и дробно, флаги не развеваются на ветру, а горны поникли к коленям нищебродствующих горнистов.

Социальные сети бурлят и самые упоротые оппозиционеры, всегда и во всем бравирующие своими неподкупностью, решительностью и, вообще, героизмом - хотя никто и никогда не пытался их подкупать, склонять к чему-то и пугать - выпятив хилую грудь и сотрясая брылами, указали перстом на Гасанли. Мол, вот, старик попутал дороги, идет не в ту степь, пытается унизить оппозиционных драконоборцев, рыцарей пыльных троп, завсегдатаев дешевых чайных домов, самураев фейсбучных баталий и, вообще, разметавшую соль нации.

И вот, результат - Джамиль Гасанли чуть ли не впервые за долгую и аберративную, нудную, полную предательств и интриг карьеру оппозиционного "гуру" стушевался.

Намедни он второпях решил объясниться, точнее, принести извинения, обелить себя и показать на пальцах, какой же он молодец. Хотя он, сам того не ведая, приоткрыл завесу над истинными мотивами своей неимплементарной душонки.

По его словам, несколько дней назад он, решив показать народу и гражданам источник опасности, опубликовал список прогнозируемым им 125 победителей парламентской гонки: "Но вместо того, чтобы понять суть процессов, вместо властей стали обвинять меня. Обвиняют в том, что пытаюсь понизить уровень активности избирателей, посеять сомнения и апатию среди наших сторонников".

Вошедший в полосу гнева Д.Гасанли далее вообще обвиняет своих обвинителей, укоряя их во многих грехах. Например, зиц-председатель "Нацсовета" уверен, что если бы кандидаты от радикальной оппозиции в качестве трибуны пропаганды и агитации избрали бы "Туран ТВ", то все было бы в ажуре. Ан нет, уверенные в себе кандидаты, оказывается, не уверовали в животворящую силу YouTube-канала, находящегося под полным и безграничным контролем Али Керимли.

Оказывается, если оппозиционные кандидаты стройными рядами пошли бы к чертогам социальных профилей, страниц, каналов и т.д. Керимли, было бы им счастье.

А так, пусть пеняют на себя, грызут ногти и кусают локти, ибо, как говорится, нечего.

Давнишняя тактика лжегадалок: если "прогноз" не сбылся, то тому причина не ложь горе-прорицателя, а другие силы - например, судьба, фатум, ветер, пыль, уровень снегов в Гиндикуше или количество сусликов в Срединной Монголии.

Оказывается, Д.Гасанли так незыблемо уверовал в себя, что сей "мощный старик и гигант мысли" чуть ли не оскорбляет своих критиков, призывая их к совести.

То есть, по выкладкам зиц-председателя "Нацсовета", он и есть ходячая советь оппозиции. И не иначе.

Наивность, перемеженная с закомплексованностью и верой в иллюзии.

Воистину, жаль радикальную оппозицию...

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az