Заслуженный журналист России, лауреат Госпремии, первый заместитель генерального директора ТАСС, бакинец Михаил Гусман 23 января отметил 70-летний юбилей.

В России и за ее пределами Михаил Соломонович известен не только как руководитель крупнейшего в мире информационного агентства, но и как авторитетный и талантливый журналист-международник.

В подтверждение этого достаточно упоминуть его авторскую телевизионную программу "Формула власти", которая в этом году отметит свой двадцатилетний юбилей. В рамках проекта зрители вместе с автором становятся гостями международных деятелей первой величины разных стран и континентов.

Телеканал CBC подготовил интересный фильм, посвященный 70-летнему юбилею Гусмана, снятый в центре Баку.