Азербайджан часто становится свидетелем предвзятых заявлений европейских институтов, но самое интересное то, что они связаны с фактором времени.

"Каждый раз, когда в стране проводятся мероприятия международного значения, внимание всего мира направлено на Азербайджан, или когда приближается избирательный процесс, отдельные европейские институты выступают с подобными заявлениями.

Об этом сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли, комментируя резолюцию ПАСЕ по "Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане" на зимней сессии структуры, передает Day.Az.

По мнению политолога, цель - запятнать Азербайджан в тот момент, когда он находится в центре внимания мира: "Все всякого сомнения, что за принятой предвзятой резолюцией стоят депутаты, финансируемые армянским лобби. Я вовсе не думаю, что подобные резолюции испортят отношения Азербайджана с Европой, потому что в свое время Азербайджан неоднократно сталкивался с подобными политическими провокациями, но, в конечно итоге, взаимные хорошие отношения были сохранены".

Ахмедли подчеркнул, что Азербайджан тесно сотрудничает со странами ЕС: "Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы, поэтому считаю, что последняя провокационная резолюция ПАСЕ не будет иметь никакого политико-правового смысла".