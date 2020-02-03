Отношения между Азербайджаном и Казахстаном отличаются высоким уровнем доверия, что укрепляет межгосударственные связи.

Об этом сказал Trend в понедельник казахстанский политолог Замир Каражанов, передает Day.Az.

По его словам, Казахстан и Азербайджан находят взаимопонимание по всем вопросам. "Показательно, что Азербайджан и Казахстан договорились по вопросам, связанным с правовым статусом Каспия, еще до подписания в 2018 году соответствующей Конвенции. Хотя вопрос определения границ в мировой практике всегда был и, наверное, остаётся сложным, тем более в связи с Каспием, который богат углеводородным сырьём. Высокий уровень политического доверия позволяет последовательно развивать межгосударственные связи. Сегодня практически не осталось сфер, которые не были бы охвачены межправительственными соглашениями. Важно также отметить, что двусторонние отношения - не единственный формат сотрудничества между нашими государствами. Мы являемся членами ТЮРКСОЙ, Тюркского Совета, активно взаимодействуем в ШОС и по Каспийскому региону. Сегодня актуальная для нас проблема - это стимулирование роста товарооборота", - сказал Каражанов.

Политолог отмечает, что когда есть высокий уровень доверия, отсутствуют препятствия для развития отношений: "Это как в крепкой семье, где можно строить любые планы на будущее. Если говорить о перспективах развития отношений двух стран, то выделил бы несколько направлений. Во-первых, это диверсификация экономики. В этом случае Азербайджан и Казахстан могут стимулировать развитие несырьевого сектора, приобретая друг у друга готовую продукцию. Кроме того, можно было бы поощрять совместные предприятия, занятые выпуском товаров народного потребления. Во-вторых, это транзит. Китай анонсировал политику "Один пояс, один путь", которая призвана восстановить исторический Шелковый путь и сулит нам преимущества. Для этого желательно развивать транспортные маршруты. В-третьих, это развитие человеческого капитала. В ХХ веке страны с образованным населением развиваются опережающими темпами. В наше время этот принцип является не только условием процветания и благополучия стран, но и фактором их выживания в глобальной конкуренции в целом. Кадры решают всё, и Азербайджан, и Казахстан могли бы сообща готовить специалистов".

По словам Каражанова, у двух стран существует много сфер для сотрудничества: "Мы имеем соглашения в областях туризма, связи, инвестиций и т.д. В 2019 году Казахстан посетил президент РАН РФ Александр Сергеев, который встретился с президентом Академии наук Казахстана Муратом Журиновым. Ученые обсуждали расширение академического сотрудничества с участием Азербайджана, предлагали обсуждение вопросов защиты и мониторинга экологии Каспийского моря, ввиду того, что здесь активно ведутся нефтедобывающие работы. Насколько я знаю, пока общая идея осталась на ментальном уровне. Поэтому следует отметить, что вопрос не в поиске новых сфер, а в том, как придать динамику сотрудничеству на тех направлениях, по которым уже достигнуты договорённости. Очевидно, что имеющийся у нас потенциал реализуется не в полном объёме. Поэтому надо разобраться в причинах и устранить препятствия, что придаст сотрудничеству динамику".