Вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в беседе с корреспондентом Вестника Кавказа прокомментировал отношения парламентариев РФ с азербайджанскими депутатами, как в Ассамблее, так и на двустороннем уровне, передает Day.Az.

"У нас сложились хорошие отношения, все у нас с азербайджанскими коллегами в порядке. Я надеюсь, мы и дальше будем развивать наше сотрудничество", - сказал он.

Петр Толстой высоко оценил работу азербайджанской делегации в ПАСЕ. "В Азербайджане так было и, думаю, будет впредь, что парламентарии республики, работающие в Совете Европы, - это лучшие представители азербайджанского народа, которым избиратели доверили эту функцию", - подчеркнул российский депутат.

Говоря о предстоящих парламентских выборах в Азербайджане, за которыми, среди прочих, будет наблюдать и ПАСЕ, Петр Толстой предположил, что европейские депутаты будут искать поводы для критики. "У них же есть страны-мишени. Пока не было России в ПАСЕ, Азербайджан очень много критиковали, думаю, и будут продолжать критиковать. Но это можно пережить, ведь доклады носят рекомендательный характер", - обратил внимание он.

Россия за выборами в Азербайджане, как и всегда, будет наблюдать непредвзято. "Для нас главное - суверенитет страны и воля избирателей на выборах", - заключил вице-спикер ПАСЕ.