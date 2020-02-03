Завтра в Азербайджане истекает срок выдачи бюллетеней Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окружным избирательным комиссиям (ОИК) в рамках внеочередных парламентских выборов, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно Календарному плану по подготовлению и проведению в Азербайджане внеочередных парламентских выборов, бюллетени должны быть выданы ОИК не позднее 5 дней до начала выборов, то есть до четвертого февраля 2020 года.

Также четвертого февраля завершается процесс создания избирательных участков в воинских частях, местах лишения свободы и следственных изоляторах.

Напомним, что в Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.



Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя. Число местных наблюдателей достигло 61 813. 33 010 из них выдвинуты от политических партий.