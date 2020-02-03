В столице Австрии Вене 20 и 21 февраля состоится 19-я зимняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в которой будут обсуждены и выборы в Азербайджане.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Независимый медиа-центр "Выборы-2020", об этом сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ, передает Day.Az.

Согласно информации, на мероприятии, в котором примут участие до 300 депутатов, а также представители различных международных организаций, правительств отдельных государств, выступят с речью председатель нижней палаты парламента Австрии Вольфганг Соботка, президент ПА ОБСЕ Георги Церетели, а также официальные лица председательствующей в ОБСЕ Албании.

В повестку сессии, которая пройдет с участием основных главных комитетов, войдут вопросы по эффективному использованию механизмов ОБСЕ в урегулировании затянувшихся конфликтов, последствия глобального потепления, всестороннее сотрудничество в сфере прав человека. В последний день в ходе совместного заседания всех трех главных комитетов будут обсуждены вопросы по борьбе с антисемитизмом, дискриминацией и нетерпимостью на пространстве ОБСЕ. Также будут выслушаны доклады руководителей наблюдательских миссий процесса выборов в Азербайджане, Беларуси, Узбекистане, Украине.

Напомним, что в Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.

Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя. Число местных наблюдателей достигло 61 813. 33 010 из них выдвинуты от политических партий.