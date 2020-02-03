https://news.day.az/politics/1199580.html Президент Ильхам Алиев вручил Поладу Бюльбюльоглу орден "Гейдар Алиев" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев вручил Поладу Бюльбюльоглу орден "Гейдар Алиев" - ФОТО
3 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев за выдающиеся заслуги в развитии азербайджанской культуры и эффективную многолетнюю общественно-политическую деятельность вручил Поладу Бюльбюльоглу орден "Гейдар Алиев".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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