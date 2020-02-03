3 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев за выдающиеся заслуги в развитии азербайджанской культуры и эффективную многолетнюю общественно-политическую деятельность вручил Поладу Бюльбюльоглу орден "Гейдар Алиев".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется