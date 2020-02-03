https://news.day.az/politics/1199586.html Полад Бюльбюльоглу награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Полад Бюльбюльоглу награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
3 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Полада Бюльбюльоглу орденом "Гейдар Алиев".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, Полад Бюльбюльоглу награжден за выдающиеся заслуги в развитии азербайджанской культуры и эффективную многолетнюю общественно-политическую деятельность.
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