Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями министру Национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил Турции в сирийском городе Идлиб, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

"Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Вооруженных сил братской Турции в сирийском городе Идлиб.

Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым", - говорится в письме министра обороны Азербайджана