В связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в структурах избирательных округов некоторых районов созданы новые избирательные участки.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Независимый медиа-центр "Выборы - 2020", в составе Зангилан-Губадлинского округа № 125 создан избирательный участок № 57 (в городке на территории станции Сумгайыт в Абшеронском районе, в здании полной средней школы села Хал Губадлинского района), № 58 (в жилом комплексе "Гобу Парк 2" в Гарадагском районе, в здании полной средней школы № 20 Зангиланского района), № 59 (в новом городке в поселке Кюрдаханы в Сабунчинском районе, в здании полной средней школы № 7 Шушинского района), передает Day.Az .

В то же время, в структуре Джабраил-Губадлинского избирательного округа № 120 создан новый участок № 78 (в здании церемониального помещения городка вынужденных переселенцев в 12-м микрорайоне Сумгайыта) и № 77 (в городке на территории станции Сумгайыт в Абшеронском районе, в здании полной средней школы села Хал Губадлинского района).

Напомним, что в Азербайджане 9 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. На данный момент борьбу на парламентских выборах продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов. Всего для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис обратился 2431 человек. 23% кандидатов в депутаты - женщины, 77% - мужчины.

Отметим, что до настоящего времени на внеочередные парламентские выборы аккредитацию прошли 694 международных наблюдателя. Число местных наблюдателей достигло 61 813. 33 010 из них выдвинуты от политических партий.