Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом "Гейдар Алиев".

Как передает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится: "Искренне поздравляю Народного артиста Азербайджанской Республики, Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу по случаю 75-летия и награждения орденом "Гейдар Алиев"! Творчество Полада Бюльбюльоглу наполняет сердца людей добротой и благородством, верой в непоколебимую силу духа. Уникальный талант и неиссякаемая энергия позволили ему создать ряд прекрасных, неподвластных времени произведений. Их искренне любят люди разных возрастов и поколений.

Желаю Поладу Бюльбюльоглу - яркой и талантливой личности, снискавшей любовь и уважение друзей и почитателей крепкого здоровья, счастливой жизни в окружении родных и близких!"