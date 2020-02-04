Наша растущая экономическая мощь должна быть направлена, в первую очередь, на улучшение благосостояния народа, и мы делаем это.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

"В прошлом году были выдвинуты очень большие инициативы в социальной сфере. Точнее, во второй половине 2018 года эти программы уже готовились, а с начала 2019 года начали исполняться. Были обеспечены крупные средства для семей шехидов. В целом, было улучшено социальное и материальное положение 4,2 миллиона человек. Потому что огромный социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата увеличилась примерно вдвое, а минимальная пенсия - более чем на 70 процентов. В настоящее время Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Некоторые пособия были увеличены на 50 процентов, некоторые - вдвое, повышены стипендии студентов, оказана единовременная материальная помощь семьям шехидов", - сказал глава государства.

Кроме того, увеличены ежемесячные пособия для семей шехидов и вынужденных переселенцев, напомнил он. "То есть, все это - вопросы, требующие больших средств, и они обходятся в несколько миллиардов манатов. Но мы делаем это. В первую очередь потому, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. А во-вторых, у нас есть возможности для этого. Если бы было желание, но не было возможностей, то как это можно было бы сделать? Мобилизовав свою экономическую силу, мы обеспечили сегодняшнюю реальность, поэтому и можем это делать. Могу сказать, что в ближайшем нашем окружении нет другой такой страны, которая проявила бы такую социальную инициативу. Если есть, пусть мне скажут. Ее нет. Мы делаем это и считаем, что это правильно. Азербайджанский народ с каждым годом должен жить лучше. Наша растущая экономическая мощь должна быть направлена, в первую очередь, на улучшение благосостояния народа, и мы делаем это. Поэтому работа, проделанная в социальной сфере, еще раз отражает нашу политику, демонстрирует нашу силу, эта сфера и дальше постоянно будет находиться в центре внимания", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, одновременно в прошлом году были предприняты важные шаги по созданию социальной инфраструктуры - построены и отремонтированы 84 школы, 60 медицинских учреждений. "Этот процесс также идет постоянно. Мы завершили ремонт большей части школ. Но все еще есть школы, находящиеся в аварийном состоянии, и в предстоящие годы будут предприняты конкретные шаги по их ремонту", - сказал глава государства.