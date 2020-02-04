Именно наша политика и предпринимаемые шаги обусловливают успешное развитие, стабильность, формируют позитивное настроение в обществе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах".

"Могу сказать, что с 2003 года по настоящее время экономика Азербайджана выросла в целом в 3,4 раза. Это - рекордный показатель в мире. Могут быть изучены все статистические данные, не верю, чтобы были подобные темпы роста. За эти 16 лет промышленное производство выросло в 2,7 раза, сельское хозяйство - в 2 раза, внешнеторговый оборот - в 6,4 раза, экспорт - в 7,6 раза, в том числе ненефтяной экспорт - в 5,2 раза. Наши валютные резервы выросли в 27 раз. В 2003 году валютные резервы составляли 1,8 миллиарда долларов, по итогам прошлого года - 51 миллиард, а сейчас достигли 52 миллиардов долларов. То есть, это сам по себе высокий показатель. Бедность сократилась примерно с 50 до 4,8 процента. Это свидетельствует о том, что доходы от нефти распределялись продуманно и справедливо. Используя эти доходы, мы решили значительную часть основных инфраструктурных проблем нашей страны, одновременно улучшили благосостояние граждан. За последние 16 лет средняя заработная плата выросла в 11 раз, а средняя пенсия - в 8 раз, более 300 тысяч вынужденных переселенцев, 6700 семей шехидов получили дома и квартиры. То есть, эти крупные социальные программы требуют больших средств. Представьте, построены дома, квартиры для 300 тысяч человек. За эти годы мы построили город, равный Сумгайыту или Гяндже. Для этого необходимы были как политическая воля, продуманная политика, так и возможности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за эти годы были построены 33 электростанции генерационной мощностью 3 тысячи мегаватт. "Если бы эти станции не были построены, то сегодня половина нашей страны погрузилась бы во тьму, мы продолжали бы импортировать электроэнергию, тратя на это большие средства. Однако, построив эти станции, получив 3 тысячи мегаватт генерационных мощностей, мы сегодня экспортируем электроэнергию. В прошлом году от этого экспорта в нашу страну поступило примерно 60-65 миллионов долларов. В 2003 году уровень газификации в Азербайджане составлял 51 процент, в районах вообще не было газа. В настоящее время эта цифра достигла 96 процентов. Нет ни одного района, где бы не было газа. Нет района, где бы газификация была ниже 70 процентов. В районах она составляет 100, 95 процентов. Построено 16 тысяч 700 километров автомобильных дорог. Со всеми соседними странами нас связывают современные автомагистрали. Благоустроены дороги сотен, а может быть и больше тысячи сел", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что построены два крупных водохранилища - Тахтакерпю и Шамкирчай. "Если бы их не было, то сегодня в находящихся там районах возникла бы нехватка воды. Не будь построено водохранилище Тахтакерпю, в прошлом году вряд ли можно было бы обеспечить город Баку водой, потому что такой засухи, как в прошлом году, возможно, ранее никогда не было. Обеспечив подачу в Джейранбатан воды, собранной именно в Тахтакерпю, мы добились бесперебойного водоснабжения Баку. Никто в Баку и не почувствовал, что была такая сильная засуха. Мы все это делаем для того, чтобы люди жили лучше. За каждым крупным проектом стоит продуманная политика. Для улучшения обеспечения водой в селах за эти годы было пробурено более 1500 артезианских скважин, и данный процесс продолжается. В сотнях сел сооружены водоочистные установки модульного типа. Поэтому инфраструктурные проекты занимали особое место в реализации нашей программы. Осуществляя данные проекты параллельно с социальными инициативами, мы добились сегодняшних реалий", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, за эти годы Азербайджан стал космическим государством. "У нас три спутника, 16 лет назад это нам, наверное, не могло и присниться. А сегодня это - реальность. У нас не только три спутника, через два года в Баку состоится ведущее мероприятие мира - Международный конгресс астронавтики. Спустя почти 50 лет, потому что в первый раз единственный в Советском Союзе конгресс был проведен в 1973 году в Баку. Спустя 49 лет это мероприятие вновь пройдет в Баку, но уже в Баку, являющемся столицей независимого Азербайджанского государства. В транспортном секторе. Построены семь аэропортов, шесть из них - международные. В отчете Давоса Азербайджан занимает 11-е место по авиауслугам. Международный аэропорт Гейдар Алиев известен уже как пятизвездочный. Таких аэропортов в мире - около 10. Один из них - аэропорт Гейдар Алиев", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. "Это наша историческая победа. Не только потому что, что Армения осталась в вечном тупике. Хотя и это немаловажно. А потому, что сегодня эта дорога приносит большой доход и в то же время расширяет международное сотрудничество. В настоящее время по этой дороге перевозятся грузы из пунктов, которые не были предусмотрены в начале ее строительства. То есть, дорога превратилась в очень важный для международного сотрудничества инфраструктурный проект, и Азербайджан является здесь ведущей страной. Мы сыграли особую роль в создании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Мы являемся страной, участвующей в обоих проектах. Алятский международный морской порт - крупнейший на Каспии. Судостроительный завод может производить для нас танкеры, грузовые и любые другие суда. Сегодня наши деньги остаются в Азербайджане, не уходят за рубеж. В настоящее время мы сами производим танкеры, грузовые суда. Я отметил лишь основные моменты работы, проделанной за 16 лет", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в области энергетики, в нефтегазовой отрасли - в 2006 году был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2007 - газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. "Если бы они не были построены, то кто бы стал вкладывать деньги в нефтяную промышленность Азербайджана, причем в нефть, добываемую в море? Никто. Инвестиции были бы равны нулю. Что бы мы делали? Покупали бы нефть за рубежом. Мы построили эти трубопроводы в сложной геополитической обстановке, с минимумом рисков. Затем была построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Потому что если бы не были проложены те трубопроводы, не был открыт тот коридор, никогда бы не было бы и железнодорожного коридора. Да и денег для строительства этой дороги у нас не было бы. Мы не смогли бы предоставить Грузии кредит на сумму около 800 миллионов долларов. Вслед за этим Южный газовый коридор. Это тоже один из крупнейших инфраструктурных проектов Европы стоимостью около 40 миллиардов долларов. Он соединяет несколько стран, это - гигантский проект протяженностью 3500 километров, состоящий из четырех сегментов. Свою роль здесь сыграли и политическое мастерство, и дипломатические шаги, и наша экономическая мощь, и связи с международными банками, и плодотворное сотрудничество со странами, расположенными вдоль этого пути. Сколько трудностей было в реализации данного проекта. Для того, чтобы говорить об этом, нужно провести отдельное мероприятие. Но мы довели до конца и это. А инициатор - Азербайджан. Вот уже несколько лет в Азербайджане традиционно проводится Консультативный совет Южного газового коридора. Очередное заседание Совета состоится в конце этого месяца", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, все согласны с тем, что ведущей силой, инициатором, организатором данных проектов, страной, взявшей на себя всю основную финансовую нагрузку, являемся мы - Азербайджан, и мы сделали это. "Каждый из этих проектов имеет историческое значение. Все эти проекты, проделанная работа в целом являются большой заслугой перед азербайджанским народом. Как я уже сказал в начале выступления, именно наша политика и предпринимаемые шаги обусловливают успешное развитие, стабильность, формируют позитивное настроение в обществе. Мы сделали все, что обещали. Нет ни одного невыполненного обещания. Никто не сможет найти ничего подобного. В 2003 году и в последующие годы я сделал все, что обещал. Поэтому народ с большим доверием относится и к нашим словам, и к нашим делам. Я всегда говорил, что наши слова должны подтверждаться делами, и сегодня это так. Конечно, говорить о всей работе, проделанной за последние 16 лет, невозможно, да и не нужно. Считаю, что я довел до вас и азербайджанской общественности основные моменты. А теперь перейдем к обсуждениям", - сказал Президент Ильхам Алиев.