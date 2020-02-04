Сегодня завершается подача в соответствующую окружную избирательную комиссию (ОИК) заявлений для проведения наблюдения вне определенного избирательного округа за внеочередными парламентскими выборами, назначенными в Азербайджане на девятое февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гражданин Азербайджана, обладающий активным избирательным правом (по своей инициативе, по инициативе зарегистрированного кандидата, политической партии, блока политических партий, НПО, функционирующей в сфере выборов), может обратиться, начиная со дня официальной публикации распоряжения о назначении выборов и до пяти дней до начала выборов, то есть до четвертого февраля 2020 года.