Сегодня в Азербайджане завершается срок выдачи бюллетеней Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окружным избирательным комиссиям (ОИК) в рамках внеочередных парламентских выборов, которые пройдут девятого февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Бюллетени должны быть выданы ОИК не позднее пяти дней до начала выборов, то есть, до четвертого февраля 2020 года.

Также четвертого февраля завершается процесс создания избирательных участков в воинских частях, исправительных учреждениях и следственных изоляторах.