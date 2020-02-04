Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил заслуженного деятеля искусств и посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюльоглу с 75-летием, отметив его вклад в укрепление отношений двух стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мишустин также отметил, что песни юбиляра стали близкими и любимыми для миллионов слушателей, вошли в репертуар многих талантливых исполнителей и по-прежнему покоряют своей искренностью, красотой и редким жизнелюбием.

"Столь же ярко вы проявили себя как государственный и общественный деятель. Не раз демонстрировали умение твёрдо отстаивать свои позиции, принимать взвешенные решения.

Сегодня на посту чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России вы вносите важный вклад в укрепление отношений между нашими странами", - приводятся в телеграмме слова Мишустина.