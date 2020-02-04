Граждане должны не просто поддерживать, но и помогать реализовывать проводимые Президентом Ильхамом Алиевым решительные реформы.

Об этом сказал Day.Az известный политический обозреватель Тофик Аббасов.

"Покрывательство взяточника перерастает в покровительство над косностью и боком выходит тому, чьи права были нарушены", - отметил эксперт.

Отметим, что выступая на прошедшей накануне конференции, посвященной итогам первого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что чиновничье самоуправство - это явление, которое во многих случаях препятствует развитию предпринимательства. "Все, что требуется от предпринимателей,- это вовремя и в полном объеме платить налоги, и больше этих выплат никто не имеет права требовать с бизнесмена ни одного маната", - заявил Президент Ильхам Алиев. Обращаясь к предпринимателям, глава государства призвал предпринимателей в обязательном порядке информировать Администрацию Президента, Кабинет министров, центральные органы исполнительной власти в случае, если они столкнулись с нарушением, указав, что у взяточничества имеются две стороны - тот, кто взятку получил, и тот, кто ее дал.

По мнению Тофика Аббасова, существует один реально эффективный механизм борьбы с коррупцией - механизм гласности и своевременного оповещения. "Реальность же такова, что люди, которые сталкиваются с незаконными действиями чиновников, бюрократией и коррупционными проявлениями, часто сомневаются, боятся, их одолевают страхи, что если сообщат о нарушении, то такой-то чиновник может отомстить. Это так называемой фальшивое джентльменство, которое создает покрывательство, которое перерастает в покровительство над косностью и боком выходит тому, чьи права были нарушены", - сказал Аббасов.

По словам нашего собеседника, есть немало фактов, когда люди обращались по вопросам бизнеса и им навязывались драконовские условия, после чего они об этой нечестной игре сообщали в соответствующие инстанции, и там принимались меры в отношении нечистоплотных чиновников. Такие чиновники тормозят развитие бизнеса, любую инициативу, им нельзя позволять решать судьбу тех, кто хочет использовать свои возможности, реализоваться в бизнесе или других сферах. Покрывательство взяточника всегда оборачивается неприятными последствиями не только для конкретного лица, но и для сферы в целом, так как создает негативный прецедент, когда чиновник спокойно наживается на некомпетентности или нерешительности обращающегося лица.

"Мы прежде много говорили о принципе "единого окна", сегодня у нас есть ASAN. Более того, существующие ныне системы дают возможность открыть свое дело, обратиться в налоговые службы, не выходя из дома и не контактируя с чиновниками. Сегодня большинство этих процедур осуществляются в режиме онлайн. Это очень эффективный метод борьбы с правонарушениями. Но еще остаются сферы, где человеку приходится обращаться лично в какие-то учреждения, управления и на месте решать все вопросы. Нередко чиновники, занимая свою личную позицию, в целях наживы и левого заработка, вводят в заблуждение людей и ведут их по неправильному пути. И если люди не хотят быть обманутыми в таких случаях, если занимают активную гражданскую позицию, они должны обращаться в соответствующие органы власти и заявлять о факте нарушения и коррупции.

Если по каждому конкретному случаю будут обращения граждан, то проблема начнет решаться. Государство неоднократно демонстрировало, что готово идти навстречу тем проблемным мотивам, которые имеют место. Но не только государство должно об этом думать, граждане тоже должны поддержать эти решительные шаги, реформы и нововведения, и не только поддерживать, но и помогать, чтобы они работали. Наши законы принимаются не для проформы, а для того, чтобы они работали. Вот в чем основной вопрос и в чем, думаю, основной посыл обращения Президента к гражданам вовремя сообщать о незаконных действиях чиновников", - подчеркнул Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева